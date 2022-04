Basket, la Virtus Siena a Montecatini in cerca dell’impresa, Spinello: “Serie difficilissima”

Si avvicina l’esordio ai Playoff per la Virtus. Dopo aver conquistato l’8° posto all’ultima di campionato i rossoblù sono ora attesti dalla serie al meglio delle 3 gare contro la capolista Herons Montecatini, una vera e propria corazzata della C Gold, che ha terminato la regular season con 28 vittorie e 2 sole sconfitte. I termali sono usciti vincitori in entrambi gli scontri in campionato con l’Acea.

“I play-off sono per noi una piccola soddisfazione dopo tutto quello che abbiamo passato quest’anno – afferma il coach dell’Acea Andrea Spinello -. Anche se non era l’obiettivo iniziale averlo raggiunto per noi è qualcosa di importante. La serie contro Montecatini sarà difficilissima, ma noi siamo liberi mentalmente, sereni, e stiamo cercando di prepararla al meglio. Dovremo ripartire dalla nostra migliore prestazione in campionato, che nonostante la sconfitta finale è stata proprio quella casalinga contro gli Herons”.

Un impegno difficilissimo per l’Acea, che in vista della post season si è rinforzata con l’arrivo del giovane Mirco Cacciatori. “Ci ha fatto un’ottima impressione quest’anno a Montevarchi – commenta coach Spinello – . Nei primi allenamenti con la squadra ha già dimostrato un atteggiamento positivo, impegnandosi molto. È un giovane che ha tanta energia e voglia di fare bene, sicuramente un bel regalo per la squadra”.