Basket, la Virtus cade tra le mura amiche: al PalaPerucatti passa Legnaia 73-71

Non riesce la rimonta alla Stosa Virtus Siena che cede all’Olimpia Legnaia per 71-73, al termine di una gara guidata per oltre tre quarti dalla formazione ospite avanti anche di 14 lunghezze. I rossoblu, trascinati da Bartoletti, Olleia e Costantini completano la rimonta con i liberi di Berardi, giocandosi la partita nei minuti finali. I canestri di Sakellariou valgono il vantaggio finale, con la formazione rossoblu che non riesce a concretizzare l’ultimo possesso.

Inizio equilibrato tra le due formazioni sul 5-5 a 6’33, con la Stosa allunga sul + 10 con Gabrio Costantini (16-6). Legnaia però tiene il fiato sul collo della formazione di casa e quando il tabellone segna 2’30” sono soltanto due le lunghezze da recuperare per la formazione ospite (19-17). I rossoblu allungano sul 21-17, ma Legnaia rosicchia punti e con la tripla di Catalano sul fil di sirena costringe la Virtus al pareggio sul 27-27 al termine del primo quarto.

L’Olimpia Legnaia prosegue il parziale in avvio della seconda frazione di gioco e passa in vantaggio con Baldassaroni, arrivando a toccare anche le dieci lunghezze di vantaggio. La Stosa recupera terreno e la tripla di Costantini sul fil di sirena manda le squadre negli spogliatoi sul 39-45.

La formazione ospite sembra avere in mano le redini della partita, portandosi anche sul +14. La Stosa Virtus però non ha intenzione di mollare e con pazienza recupera punti dalla lunetta, chiudendo la terza frazione con solo tre lunghezze da recuperare (58-61).

La rimonta della Stosa prosegue nell’ultimo quarto di gioco, con Guido Berardi che dalla lunetta realizza i liberi del sorpasso 62-61. Bartoletti allunga per la Virtus. Legnaia risponde con quattro punti di fila di Nikoci e Radchenko, ma il play rossoblu realizza per il 66-65 a 5’14”. La tripla di Merlo vale il contro sorpasso. Bartoletti pareggia i conti (68-68 a 3’50”). Legnaia torna in vantaggio, la Stosa trova di nuovo il pareggio, ma non riesce a ribaltare le sorti della partita, nonostante tre tentativi da sotto che non vanno a bersaglio ed è Legnaia a portare a casa i due punti vincendo 71-73.

Stosa Virtus Siena – Olimpia Legnaia 71-73

Parziali: 27-27; 39-45; 58-61

Virtus: Cacciatori ne, Berardi 4, Bartoletti 20, Banchero 10, Caridi 11, Bianchi, Ricciardelli, Aminti, Olleia 14, Costantini 11, Imbrò, Calvellini 1.

All. Franceschini

Legnaia: Pinarelli, Baldasseroni 2, Catalano 8, Pracchia 2, Merlo 11, Radchenko 2, Baldinotti, Riboli, Sakellariou 23, Del Secco 6, Nikoci 13, Scampone 6.

All. Zanardo