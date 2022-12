Basket, la Virtus a Livorno per l’ultima del 2022. Franceschini: “Servirà la massima attenzione”

Ultimo impegno del 2022 in vista per la Virtus che questa sera, sabato 17 Dicembre, scenderà in campo alle 18.45 al PalaMacchia di Livorno per affrontare il Don Bosco Livorno nella 13esima giornata del campionato di serie C Gold.

Con soli 2 punti i livornesi occupano l’ultimo posto in classifica a pari della Synergy Valdarno ma rimangono comunque una squadra temibile composta in gran parte dai ragazzi del settore giovanile, che giocano con entusiasmo ed energia. Mentre la Stosa arriva alla sfida da due vittoria di fila a Quarrata e nel derby contro il Costone, i padroni di casa arrivano da due sconfitte giunte dopo la prima vittoria in campionato proprio ai danni della Vismederi.

“Affrontiamo una squadra che non deve ingannare, i due punti che ha in classifica perché è una squadra giovane, frizzante, e che rispetto alle prime uscite è cresciuta prendendo confidenza con il campionato e la sua fisicità – commenta il coach della Stosa Filippo Franceschini –. Dovremo prestare la massima attenzione e cercare di affrontare la gara con tutta la nostra determinazione. Bisogna lavorare tanto sulla testa, non dobbiamo sottovalutare l’impegno. Abbiamo messo dentro un paio di situazioni che ci serviranno in vista della partita. Veniamo da un momento positivo e vogliamo continuare su questa strada perché vogliamo farci trovare pronti per la ripresa del campionato senza perdere punti per strada”.