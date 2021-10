Basket, la sfida delle senesi: arriva la terza vittoria consecutiva per Mens Sana e Costone

Il basket a Siena è di casa e la forza dei senesi è inespugnabile. Ancora una volta nel mondo della serie C, Silver e Golden, è Siena la protagonista dei campionati. La Virtus torna a dominare al Palaperucatti battendo un”insidiosa Quarrata.

Serie C Gold

Il primo colpo alla partita arriva da subito, portandosi in vantaggio 10-2. La reazione di Quarrata tarda ad arrivare, con i rossoblu che mantengono 10 punti di vantaggio per buona parte della prima frazione. Sul finire del quarto gli ospiti accorciano sul -5, ma il 2/2 dalla lunetta di Nepi manda le squadre al primo mini-intervallo sul 20-13. Nella secondo frazione la Virtus ritrova la doppia cifra di vantaggio con il gioco da 3 punti di Bartoletti. Intorno alla metà del periodo la partita si accende, con le squadre che si rispondono colpo su colpo; le triple di Biagi e Cannone valgono il nuovo -5 Quarrata (33-28) che costringe coach Spinello al timeout.

I rossoblu tornano però subito a costruire gioco offensivo e grazie anche alla presenza a rimbalzo di Bruno (12 punti e 7 rimbalzi a metà gara) e al nervosismo di Quarrata (3 falli tecnici nel solo primo tempo) torna in doppia cifra di vantaggio, sigillando il punteggio sul +15 a metà gara con la tripla di Olleia. In un momento caldo della partita, con gli ospiti in rimonta, una grande difesa di squadra porta al recupero di Bartoletti che vola in contropiede a segnare il canestro del +5 che di fatto chiude la partita. Finisce 81-75, la Virtus vince e si, rifà della sconfitta a San Giovanni superando l’ancora imbattuta Quarrata con una prova di personalità.

Serie C Silver

Siena dimostra la sua forza nel campionato di Serie C Silver con una sfida aperta fra le due big che si stanno dando battaglia sulla testa della classifica, Mens Sana e Costone. Arriva per entrambe la terza vittoria consecutiva con una prova di forza importante che ha dato dimostrazione della maturità delle due squadre che già nell’anno passato, nonostante le difficoltà e le incertezze caratterizzate dalla pandemia, si erano affermate come le protagoniste della Serie C Silver. La Mens Sana batte in casa una difficile Invictus Livorno con una partita dai nervi tesi ma con la testa del quintetto sempre ben presente sul parquet.

Un primo quarto complicato per i biancoverdi che faticano a trovare la via del canestro con Livorno ispirata dalle triple di Melosi e Volpi. Dopo il primo mini riposo però la Mens Sana cambia marcia e volto. Soprattutto in difesa, cominciando a carburare in contropiede con Tognazzi e Menconi sugli scudi.

Nell’intervallo lungo le squadre vanno negli spogliatoi sul 39-36, ma è l’ultima occasione in cui Livorno resta a contatto xche la Mens Sana strappa in maniera importante ancora trascinata da Menconi, Tognazzi e Sabia e chiude il terzo quarto sul +19. Nell’ultimo quarto c’è spazio solo per il garbage time che si conclude sul 94-67 in favore dei padroni di casa. Una bella prestazione corale di una squadra che sempre più dimostra la voglia, la determinazione e la consapevolezza di voler far bene in questo campionato.

Il Costone, invece, batte Quarrata 69-52 con un segna punti che ha sempre dato ragione ai gialloverdi sin dal primo minuito. Anche loro salgono a quota terza vittoria consecutiva. Adesso la classifica inizia a parlare chiaro, Siena è presente e fa preoccupare le altre squadre, la resa dei conti arriverà quando ci sarà l’ambitissima stracittadina, ma adesso è troppo presto per parlarne, intanto la città continua a sognare con Costone e Mens Sana.

Niccolò Bacarelli