Basket, la riammissione è ufficiale: la Mens Sana parteciperà alla C Gold

La Mens Sana Basketball Academy comunica che la Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) sezione Toscana ha confermato la richiesta della Polisportiva di prendere parte al campionato di serie C Gold. La conferma è avvenuta questo pomeriggio. La Mens Sana Basketball Academy, dunque, prenderà parte al campionato di serie C Gold 2022/2023, campionato che non vedrà nessuna retrocessione visto il riassestamento dei campionati Federali che, a partire dalla stagione 2023/2024, vedranno l’eliminazione della categoria serie C Silver.