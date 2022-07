Basket, la Paolo Nesi group Poggibonsi basket conferma coach Riccardini

Un’altra conferma importante in casa Paolo Nesi Group: Riccardo Riccardini sarà, anche la prossima stagione, alla guida dei ragazzi della Serie D.

Riccardini, che ha voluto ringraziare il presidente ed il direttore sportivo per la fiducia, ha detto: “Mi sento questa responsabilità addosso e lavorerò giorno dopo giorno per raggiungere gli obiettivi che questa società merita. Sono entusiasta della squadra che Moroni mi ha messo a disposizione. Volevo mantenere lo zoccolo duro dell’anno scorso e con l’uscita di giocatori importanti era fondamentale inserire elementi che ci dessero delle garanzie. Del Cucina è uno di quei giocatori che ho fin da subito chiesto e che ha le caratteristiche giuste per migliorarci ancora rispetto ad anno scorso”.

Sulla squadra dell’anno prossimo il tecnico dice: “Avremo una squadra che giocherà molto più sugli esterni focalizzando tutto sulla difesa ed il contropiede. In questi primi allenamenti abbiamo visto un approccio davvero incredibile da parte dei miei ragazzi che si sono fin da subito messi a disposizione mia e del mio assistente. Abbiamo anche un bel gruppo di giovanissimi che ci daranno una grande mano e che ci permetteranno di alzare il livello degli allenamenti. Ripartiamo dalla consapevolezza che possiamo e dobbiamo giocarcela con tutti. Noi vogliamo far meglio dell’anno scorso. Non abbiamo scuse. Partiremo subito con il roster al completo e quindi dovremo avere un approccio diverso e molto più concreto. Non voglio che ci sia un approccio superficiale”.

“Giocheremo per andare ai play off, come primo step, e lavoreremo duro per arrivare a giocarcela fino in fondo. – spiega Riccardini -. Voglio solo dire ai nostri tifosi che noi siamo carichissimi per questa nuova avventura e che abbiamo la voglia ed un unico desiderio che è quello di portare in alto il nome di Poggibonsi e di far si che i nostri tifosi siano orgogliosi di quello che vedranno in campo.”

Il direttore sportivo, Simone Moroni, ha detto: “Volevamo dare continuità al lavoro di coach Riccardini. Una riconferma dettata, oltre che dalle qualità umane importanti, anche da un buon finale di stagione in cui la squadra grazie a lui ha ritrovato un buon equilibrio. Una riconferma fortemente voluta da tutta la dirigenza con la sicurezza e la consapevolezza che Riccardo possa continuare a diffondere ed esprimere il suo basket e la sua esperienza”.