Basket, la Mens Sana dimentica Carrara e torna alla vittoria: sconfitto Montale 59-81

Torna alla vittoria la Mens Sana dopo lo stop di domenica scorsa a Carrara e lo fa andando ad espugnare il campo di Montale nel recupero del match che sarebbe stato in programma il 19 dicembre scorso.

I biancoverdi recuperano in extremis Iozzi, Benincasa e Sabia, questi ultimi due sparati in quintetto da coach Binella. L’avvio è “lento” con poca qualità da entrambe le parti, anche se nel finale di primo quarto i senesi piazzano il primo mini break per il +6 dopo 10 minuti.

Nella seconda frazione il trend non cambia, anche se l’attacco Biancoverde si scioglie un po’ ed inizia a produrre con maggiore qualità, mentre la difesa tiene abbastanza bene ed allora a metà partita il vantaggio degli ospiti è di 12 lunghezze 28-40.

Nella ripresa la Mens Sana controlla, apparte un tentativo di riavvicinamento di Montale prontamente rispedito al mittente. Il finale è in scioltezza con i senesi che allungano a +20 mettendo in ghiaccio anzitempo la partita.

Due punti importanti che riportano al secondo posto la Mens Sana, ancora in attesa del recupero del match contro Fucecchio, per riportare in parità con chi sta davanti il conto dei match.