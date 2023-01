Basket, il Poggibonsi inizia il suo 2023 con una vittoria: Maginot ko 58-59

La Paolo Nesi Group Poggibonsi basket di coach Mario Pacini inizia il suo 2023 con una vittoria pesante su un campo difficile come quello della Maginot Siena. Alla sirena finale il tabellone recita: Maginot Siena 58 – Poggibonsi Basket 59

Il commento di coach Mario Pacini: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Maginot è una squadra giovane che gioca molto bene e corre molto, soprattutto in casa. Abbiamo approcciato in maniera troppo soft la partita e siamo andati subito sotto. In fondo abbiamo giocato come sappiamo, forte in difesa e passandoci bene la palla in attacco. Avevo fiducia nei ragazzi che in campo stavano mettendo molta energia fisica e mentale. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine e questo ci ha regalato una grande vittoria in casa di Maginot. L’importante era vincere, ma ora dobbiamo tornare in palestra perchè c’è ancora tanto da lavorare”.

Il commento di Martino Testi: “È stata una partita super combattuta. Nei primi due quarti sembravamo addormentati, ma secondo me questo è normale per via che ci siamo allenati troppo poco per causa vacanze e per i tanti infortuni. Nell’ultimo quarto abbiamo recuperato grazie all’esperienza dei più “vecchi” e alla voglia che abbiamo messo tutti nella difesa. Si, non abbiamo mai mollato, e dopo il buio dei primi due quarti, potevamo sprofondare, e invece siamo stati bravi. Abbiamo vinto di voglia, di energia e in fondo abbiamo anche giocato un buon basket. Dobbiamo ripartire da questo ultimo quarto per la prossima di campionato”.

Poggibonsi: Calamassi 5, Del Cucina 15, Ceccatelli 6, Vallerani 8, Gori Savellini, Borgianni 13, Testi 10, Rumachella, Maestrini 2.

Allenatore: Pacini