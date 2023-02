Basket, il derby tra Costone e Mens Sana è dei gialloverdi: termina 83-74 al PalaOrlandi

Festeggia la Vismederi Costone che conquista la sua prima vittoria in una stracittadina in stagione. La partita tra Costone e Mens Sana, promossa da Terrecablate che ha confermato così il proprio impegno nel basket senese, è emozionante e ricca di colpi di scena. Esulta il pubblico del PalaOrlandi che, oltre a festeggiare insieme ai propri beniamini, ha goduto dello spettacolo di due formazioni che si sono date battaglia fino alla fine. Dopo aver conquistato la vittoria nel derby, che fa seguito al successo a Castelfiorentino, adesso il Costone è atteso da una trasferta complicatissima, domenica prossima, sul campo dello Spezia Basket.

Avvio di gara nel segno dell’equilibrio: Bruttini realizza da due e Benincasa pareggia, Terrosi realizza da tre e Pannini fa altrettanto, Iozzi va a segno dalla lunga ma Banchi replica ancora. A metà della prima frazione il tabellone recita 14-13. Provano a uscire da questa situazione di parità i biancoverdi con quattro punti consecutivi di Tognazzi e due punti di Iozzi, ma la formazione di casa non perde tempo e ricuce lo svantaggio grazie ai punti di Ondo Mengue. Nel finale Banchi piazza la tripla che sembra chiudere il quarto ma, proprio sulla sirena, è Sabia che firma il 23-24. Prova a scappare subito in avvio di secondo quarto il Costone che va a segno con Bruttini, Ondo Mengue e Maksimovic: proprio una tripla del serbo vale il 37-27. A interrompere il parziale gialloverde ci pensa Buca che sotto canestro sfrutta i suoi centimetri fino al -1 biancoverde. La squadra di coach Ricci non trema e replica con un altro parziale: prima l’energia di Ricci, poi la bomba di Banchi e infine i punti da sotto canestro di Pisoni riportano il Costone avanti nel punteggio fino al buzzer beater di capitan Bruttini che vale il 51-40 a metà gara.

A inaugurare la terza frazione è ancora il Costone coi punti di capitan Bruttini, dopodiché è la formazione ospite che suona la carica e si riporta sul -3 dopo poco più di tre minuti gioco. Banchi prova a mettere un freno all’emorragia con una bomba dall’angolo ma la Mens Sana replica fino al nuovo -3. A dare il vantaggio ai biancoverdi sono Menconi e Buca che realizzano dal pitturato. A caricarsi la squadra sulle spalle, in questo frangente, sono i tiratori gialloverdi che vanno a segno dalla lunga riportando così il Costone sul 66-61 a 38” dall’ultimo intervallo. A calare il sipario sul terzo quarto è però la realizzazione di Buca che fissa il punteggio sul 66-63. Gli ultimi dieci minuti si aprono con quattro triple, due per parte, che non mutano il divario fra le squadre. Prova a assestare una spallata il Costone: prima Terrosi fa 2/2 dalla lunetta, poi Ondo Mengue realizza in penetrazione. La Mens Sana cerca di mantenersi in scia, ma Banchi, in contropiede firma l’80-72 che di fatto chiude il match. Nel finale la Mens Sana ci prova fino alla fine, ma l’errore di Bacci ed i punti di Maksimovic sugellano il trionfo costoniano.

Vismederi Costone – Named Mens Sana Basketball Academy 83-74

Parziali: 23-24; 51-40; 66-63;

Costone: Maksimovic 6, Ricci 4, Juliatto, Bruttini R. ne, Angeli ne, Terrosi 11, Banchi 24, Pisoni 8, Ondo Mengue 11, Bruttini L. 19, Speri ne, Maggiorelli ne.

Allenatore: Daniele Ricci

Mens Sana: Buca 10, Pannini 6, Iozzi 17, Lazzeri, Menconi 7, Benincasa 4, Empilo, Sabia 7, Tognazzi 17, Bacci 6.

Allenatore: Pierfrancesco Binella