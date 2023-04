Basket, il derby è della Virtus: al PalaOrlandi termina 75-82

Perde la Vismederi Costone che con la Virtus Siena combatte fino alla fine ma si deve arrendere alla profondità e alla qualità del roster rossoblù. Una sconfitta che fa male al morale e alla classifica del Costone che però è già chiamata a concentrarsi sul prossimo impegno. Tra sei giorni, sabato 8 aprile, i gialloverdi affronteranno una vera e propria sfida da dentro-fuori con Altopascio.

Partenza a ritmi altissimi per entrambe le squadre: Laffitte realizza e Costantini va a segno da tre, nel Costone rispondono Ondo Mengue e Banchi con due bombe che valgono il 6-5. Ondo Mengue trova il gioco da tre punti ma Olleia in contropiede realizza i punti del 9-11. Coach Ricci chiama il time-out, dopodiché Banchi mette a segno la bomba del +1 gialloverde e Pisoni fa +3. Banchero risponde con quattro punti in serie, e, dopo di lui Laffitte scrive 14-17 sul tabellone. In questo frangente Ondo Mengue scippa la palla proprio a Laffitte e vola in contropiede con il canestro del -1, mentre Banchi con tre liberi riporta sul +2 i suoi a 3 minuti dal termine del primo quarto. Laffitte prova a limare il margine con una bomba ma Maksimovic risponde con lo stesso fondamentale e il 2/2 ai liberi. Dopodiché è una serie di quattro tiri dalla linea della carità che scava un primo solco. Il solito Laffitte va ancora a segno dalla lunga ma a riportare il margine in favore dei gialloverdi ci pensa Maksimovic con la tripla. Dopo dieci minuti di gioco: Costone 31-24 Virtus. Prova a scappare sul +8 il Costone con la tripla di Bruttini in avvio di secondo quarto ma la Virtus si riporta subito in scia grazie ai canestri di Paunovic e Laffitte. Maksimovic trova una bomba da sette metri ed un canestro da dentro l’area che riportano i gialloverdi sul +6 con metà frazione da giocare. La Virtus trova un’altra bomba di Paunovic e trova punti da Calvellini e Ricciardelli. Nel Costone sono Ondo Mengue e Banchi, invece, ad andare a segno, finché la bomba di Maksimovic cala il sipario sulla prima metà di gara sul punteggio di 47-43.

Al rientro dagli spogliatoi è Dal Maso che dà spettacolo e riporta in vantaggio la Virtus. Terrosi piazza la bomba del nuovo +2 gialloverde ma immediatamente Dal Maso e Laffitte tornano a muovere il punteggio fino al +2 Virtus. Nonostante tutto, il Costone si riporta sul +1 ma Laffitte e Dal Maso portano sul +6 la Virtus. Provano ad accorciare Banchi e Maksimovic che chiudono il terzo quarto sul 58-61. Partenza sprint dei costoniani che si riportano sul 63-63 grazie ai punti di Ondo Mengue ma Costantini piazza la tripla. Il Costone cerca di gettare il cuore oltre l’ostacolo e, a 6’33”, proprio allo scadere dei 24 secondi, Terrosi manda a segno la tripla del 68-66. Calvellini dalla lunetta fa 2/2, Terrosi trova due punti con una prodezza ma Olleia risponde subito. Calvellini riporta in vantaggio la Virtus e Paunovic dalla lunetta fa 1/2 e porta la Virtus sul 70-72 a 200” dall’ultima sirena. Nel finale ci prova disperatamente il Costone ma una percentuale non perfetta ai liberi e una maggiore lucidità sponda Virtus condannano il Costone alla sconfitta. Al PalaOrlandi termina 75-82.

Vismederi Costone – Stosa Virtus Siena 75-82

Parziali: 31-24; 47-43; 58-61;

Costone: Maksimovic 24, Ricci, Juliatto, Bruttini R. ne, Angeli, Terrosi 11, Banchi 16, Pisoni 2, Ondo Mengue 19, Bruttini L. 3, Speri ne, Maggiorelli ne.

Allenatore: Daniele Ricci

Virtus: Paunovic 11, Bartoletti ne, Banchero 8, Dal Maso 14, Bianchi, Ricciardelli 3, Olleia 4, Costantini 11, Imbrò, Calvellini 5, Laffitte 22, Berardi 4.

Allenatore: Maurizio Lasi