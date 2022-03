Basket, il Costone vince anche a Fucecchio e si prende il momentaneo primo posto

La Vismederi Costone vince e convince sul campo della Folgore Fucecchio, per utilizzare il vecchio adagio. La squadra senese era chiamata ad affrontare una delle corazzate del campionato sul loro parquet: la risposta dei gialloverdi non è mancata, facendo arrivare la nona vittoria consecutiva. Il Costone gioca una partita dura, accettando la fisicità avversaria senza però mai farsi sopraffare. Una partita giocata di squadra, in cui ognuno ha messo il proprio tassello, fino alla bomba finale di Ondo Mengue che regala almeno una serata in vetta alla classifica ai costoniani.

Partenza soft per le due squadre: ad aprire le danze è Mencherini che trova i primi due punti, mentre gli ospiti rispondono appoggiandosi a Tessitori. Le squadre, alla fine, si sbloccano e trovano canestri in rapida successione: è di nuovo Mencherini, che con 5’ sul cronometro, firma i punti del 7-8. La Folgore si riporta avanti con la tripla di Orsini, dopodiché sono Orsucci e Falchi, intervallati dai punti di Silveira, a portare sul +4 la loro squadra. Tuttavia, a chiudere la prima frazione è il movimento spalle a canestro di Ondo Mengue che fissa il punteggio sul 15-13. Il secondo quarto si apre con il minibreak costoniano: Mencherini prima, Ceccarelli dai 6.75 e infine Franceschini trascinano il Costone fino al 15-20. I padroni di casa non si fanno sorprendere e rispondono ancora con 4 punti in rapida successione, dopodiché gli arbitri comminano un fallo antisportivo a Bruttini che consente agli ospiti di riportarsi sul +2. Fucecchio ora vuole provare a scappare e colpisce ancora dalla lunga, con Falchi, per il +5. In un momento critico della sfida, a farsi carico della squadra è Ondo Mengue che, nel finale, infila 6 punti consecutivi per il nuovo vantaggio senese.