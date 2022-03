Basket, il Costone va a Fucecchio in cerca della nona. Ferrini: “Attesi da un avversario fortissimo”

Dopo la vittoria tra le mura amiche con Valdera, il Costone è chiamato a dare seguito alla sua striscia di otto vittorie sul difficile campo di Fucecchio. All’andata, giocata sul parquet del PalaOrlandi, ad avere la meglio furono i senesi che si imposero per 69-51. La squadra fiorentina arriva all’undicesima giornata del girone di ritorno reduce da due sconfitte consecutive: la prima arrivata con la Mens Sana all’ultimo e la seconda sul campo del Biancorosso Empoli per 76-61.

“Siamo attesi da un avversario importante, da una squadra completa in tutti i reparti”. È questa la premessa che fa Federico Ferrini, membro dello staff tecnico di David Fattorini, nel presentare la sfida. “Sarà una partita complicata – prosegue – dal punto di vista tecnico, tattico e mentale. Sicuramente dovremo affrontare una squadra fortissima; il nostro obiettivo è di superare le difficoltà che ci si paleseranno davanti”. “Per noi– aggiunge ancora Ferrini – sarà fondamentale approcciare da subito la sfida nel migliore dei modi. Una vittoria, per noi, sarebbe importantissima anche perché ci darebbe modo di consolidare il nostro secondo posto. Per far ciò, dovremo prendere spunto da quanto di buono visto già domenica scorsa”.

Una sfida che arriva a 72 ore dalla vittoria con Valdera, un impegno che inevitabilmente mette alla prova i giocatori, come spiega Bruno Ondo Mengue: “Sicuramente c’è un po’ di stanchezza, è normale, ma il discorso vale anche per tutte le altre squadre. Già ieri abbiamo fatto una seduta discarico e tiro, oltre ad una breve seduta tattica”. “Il rientro di Bruttini e Angeli – conclude Ondo Mengue – per noi è stato importantissimo. Il nostro capitano è anche il nostro miglior realizzatore, il che chiarisce la sua importanza in fase offensiva. Per quanto riguarda Valerio, il suo apporto in termini di energia e grinta è davvero unico; il lavoro di sacrificio che fa perla squadra è incredibile”.