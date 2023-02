Basket, il Costone sul campo della corazzata Spezia. Ricci sprona i suoi: “Giochiamocela”

È una Vismederi Costone in fiducia quella che domani sera cercherà di espugnare il PalaSprint di La Spezia. La formazione senese, infatti, ha fatto il pieno di autostima con le vittorie sul campo dell’Abc Castelfiorentino e nel derby con la Mens Sana nelle ultime due uscite. Lo Spezia basket club, dal canto suo, ha iniziato il campionato con le stigmate di corazzata e fin qui ha collezionato ben tredici vittorie. Nelle ultime tre sfide gli spezzini hanno raccolto due vittorie, sui campi di Quarrata e Valdisieve ed una sconfitta casalinga con Legnaia. All’andata, al PalaOrlandi, tra le due formazioni la sfida terminò 72-79 in favore dei liguri. L’appuntamento è quindi fissato per domani, domenica 26 febbraio, alle 18 al PalaSprint di La Spezia.

“La squadra è carica, veniamo da un buon periodo – spiega Daniele Ricci, capoallenatore della Vismederi Costone –. Purtroppo nell’ultimo allenamento si è fermato Giacomo Ricci per un problema al polpaccio. Ancora non sappiamo l’entità dell’infortunio ma sicuramente domani non potrà essere della sfida”. “Per quanto riguarda la partita di domani – prosegue –, dobbiamo andare in campo con la giusta carica agonistica e la voglia di dimostrare che possiamo giocarcela con tutti”.

“Spezia è una squadra con elementi di assoluto valore – spiega il tecnico –, penso a Balanciunas che è il capocannoniere del nostro campionato, e a Vignali, ma la verità è che il loro è un organico completo in tutti i reparti, e in questo senso la classifica parla chiaro”. “Ai ragazzi ho chiesto – conclude Ricci – di non andare in Liguria pensando al risultato, ma di andare con la voglia di provarci per quaranta minuti. Alla sirena finale voglio che la squadra abbia la consapevolezza di aver dato tutto, se poi dovesse arrivare un’altra impresa e due punti tanto meglio”.