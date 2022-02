Basket, il Costone soffre ma alla fine la spunta: Laurenziana superata 50-47

Che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile era di facile previsione; “Sono una squadra fortissima” aveva detto coach Fattorini in fase di presentazione. Il tecnico gialloverde non si sbagliava: al PalaOrlandi va in scena una partita che è più una battaglia, con le difese ad avere la meglio sugli attacchi. Dopo un primo tempo in cui il Costone bene o male riesce sempre a rimanere avanti nel punteggio, sono gli ospiti a mettere la testa avanti nel finale con un break pesante e a rimanerci per quasi tutta la terza frazione. Si arriva, esattamente come nella partita di andata (poi persa dai senesi), in perfetta parità a meno di 60” dalla fine, stavolta però il finale sorride alla squadra di Siena: ad apporre la firma su questa vittoria sono i liberi di Leonardo Ceccarelli che si dimostra ancora una volta freddissimo e non sbaglia.

Dopo la palla a due, vinta dai gialloverdi, sono gli ospiti a realizzare i primi punti della partita. I senesi provano a rispondere: la tripla di Ondo Mengue fissa il punteggio sul 7-6. I fiorentini rispondono con lo stesso fondamentale ma il Costone si fa trainare ancora da Ondo Mengue che porta i suoi fino al 14-9. Sotto di 5 lunghezze sono Mendico e Carcasci a riportare i loro compagni sul -1. Il primo quarto si chiude sul 18-15, con il 2/2 di Niccolò Mencherini dalla linea della carità. Nella seconda frazione gli attacchi iniziano a fare fatica: dopo quasi 3’ di gioco è Bitossi a segnare i primi due punti del quarto. Al lungo gigliato risponde subito Scekic con una grande giocata. Proprio il lungo montenegrino allungherà ancora, con un bel tap-in, per il 22-18. La formazione biancorossa non tentenna e si riporta in parità con Carcasci dalla lunetta. La Vismederi prova a rispondere con la tripla di Ricci ma Bitossi risponde subito con lo stesso fondamentale. Negli ultimi 120” gli ospiti provano ad assestare una spallata ai senesi mettendo a referto un parziale da 0-7. A chiudere il quarto ci pensa Scekic con la tripla che manda le formazioni negli spogliatoi sul 28-32.

Al rientro dall’intervallo lungo non sembra cambiare lo spartito del match, con la squadra della Piaggia che fa fatica a trovare la strada del canestro, mentre la squadra di Firenze prova ad approfittare del momento di difficoltà dei senesi e si riporta sul +7. A sbloccare i gialloverdi ci deve pensare Ricci: il giovane realizza quattro punti in serie e prova a rimettere in scia i suoi, ma i fiorentini riportano prontamente a 6 le lunghezze di distanza. Nel finale Cecarelli si guadagna due tiri liberi, che trasforma, e manda le squadre all’ultimo intervallo breve sul 35-38. Inizia l’ultimo quarto ed è capitan Bruttini a suonare la carica con 3 punti che rimettono in parità la sfida già nei primi secondi, ma a riportare avanti nel punteggio i senesi è Ondo Mengue che realizza il punto del 41-40. Con meno di 7’ da giocare a prendersi le luci dei riflettori è Scekic con una grande giocata che fissa il punteggio sul 44-40. Gli ospiti non hanno alcuna intenzione di mollare e, prima col gancio di Bardini, poi col tiro dalla lunga di Faticanti, si riportano sul +3. I senesi ricuciono ancora e, sul 47-47, è ancora capitan Bruttini a mettere a segno una giocata, stavolta difensiva, importantissima: sul contropiede degli avversari è bravissimo a mettere il corpo tra attaccante e difensore e a guadagnarsi il fallo di sfondamento. Si arriva all’ultimo minuto di partita sul 47 pari. Il Costone prova a spezzare le reni di Laurenziana nel finale: Ondo Mengue, con 39” sul tabellone, si guadagna due liberi ma ne realizza uno solo. La squadra vestita di biancorosso ci prova da 3 con Faticanti ma sbaglia. Con 24” dalla fine e sotto nel punteggio, Laurenziana è costretta al fallo su Ceccarelli. La mano del playmaker senese, dalla lunetta, con 17,3” da giocare, non trema e fa 2/2. Gli ospiti, dopo il time-out, si costruiscono il tiro da 3 ma sbagliano, facendo così tirare un profondo sospiro di sollievo a tutti i tifosi costoniani che possono così festeggiare la seconda vittoria consecutiva.

Vismederi Costone – Asd Laurenziana basket 50-47

Parziali: 18-15; 28-32; 35-38;

Costone: Ricci 7, Scekic 9, Mencherini L., Picchi n.e., Ceccarelli 4, Angeli, Mencherini N. 3, Silveira 4, Nupieri n.e., Bassetti n.e., Ondo Mengue 13, Bruttini L. 10.

Allenatore: David Fattorini.

Laurenziana: Mendico 2, Ermini n.e., Bardini 10, Carcasci 9, Scolari, Lerede 5, Bitossi 8, Marinai 1, Bacci 7, Faticanti 5.

Allenatore: Alessandro Calamai