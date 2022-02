Basket, il Costone pronto a ripartire da Livorno. Fattorini: “Si riparte con la fiducia di sempre”

La Vismederi Costone è chiamata a ripartire dopo la sconfitta casalinga arrivata contro Campi Bisenzio. I gialloverdi, che prima della caduta del PalaOrlandi erano reduci da dieci vittorie consecutive, sono ora attesi da una trasferta: ad affrontare i senesi, domenica 13 febbraio alle ore 18, sarà l’Invictus Livorno. La squadra labronica, al momento, è ultima in classifica con una sola vittoria in 16 partite disputate. Nell’ultima sfida tra queste due formazioni a spuntarla fu la squadra di Siena per 74-61.

“Si riparte con la fiducia di sempre – spiega David Fattorini, allenatore gialloverde –, perché dopotutto non può essere una sconfitta a cancellare quanto di buono avevamo fatto fin qui. Questa squadra ha delle fondamenta importanti, noi ci siamo rimessi a lavorare senza fare drammi”. “Guardando la classifica – aggiunge – qualcuno potrebbe pensare che siamo favoriti, ma io mi aspetto una partita difficile: loro vogliono venire fuori e hanno dimostrato di non mollare mai. Noi siamo davanti a una prova, dobbiamo riprendere il nostro cammino, e per fare ciò sarà necessario affrontare la partita concentrati e con la voglia di non accontentarsi mai”.