Basket, il Costone ospita Prato. Fattorini: “Necessaria la massima attenzione”

La Vismederi Costone è chiamata a dare continuità alla vittoria di Agliana contro uno degli avversari più ostici del campionato, la Pallacanestro Prato. Se è vero che i gialloverdi si portano dietro ancora qualche problemino fisico, è altrettanto vero che il primo successo in trasferta ha fatto fare il pieno di fiducia alla squadra. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 9 ottobre, alle 18 al PalaOrlandi per l’esordio davanti al pubblico di casa della squadra senese.

“Prato è una delle squadre che forse è più in salute nel campionato. Sappiamo che sarà una sfida delicata, noi dovremo affrontarla con la massima attenzione, consapevoli del momento che stiamo affrontando”. Così David Fattorini, l’allenatore costoniano, ha esordito in fase di presentazione della partita. “Questa rischiava di essere una settimana – ha aggiunto – pericolosa, in cui rischiavamo che la squadra si rilassasse. Invece, non c’è stato neanche bisogno di un richiamo dello staff perché i ragazzi erano carichi a mille ed hanno tirato fuori tutto”.

Il coach gialloverde fa poi il punto sugli infortunati: “I recuperi di Terrosi, Bruttini e Silveira, ovviamente, alzano il tasso tecnico della squadra. Silveira è stato completamente recuperato e si sta allenando senza fastidi. Invece, con Gianni Terrosi dobbiamo procedere con calma prima di vederlo a pieno ritmo. Il nostro capitano, al contrario, era stato recuperato, ma in settimana si è fermato per un problemino muscolare e la sua condizione sarà valutata direttamente domani, prima del match”. “Infine, ci sono sempre Ceccarelli e Juliatto fermi ai box – conclude Fattorini –. Per il primo dobbiamo ancora stabilire una data di rientro, mentre per Vithor il recupero sta procedendo bene, tanto che nelle ultime uscite è stato inserito anche a referto. Chiaramente, dopo un infortunio come il suo, il reinserimento dovrà essere graduale”.