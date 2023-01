Basket, il Costone ospita Agliana. Ricci: “Sfida complicata, noi andremo in campo per vincere”

È una Vismederi Costone in ripresa quella che domani, domenica 22 gennaio, affronterà la Pallacanestro Agliana 2000 al PalaOrlandi di Siena: palla a due in programma alle 18. Dopo una prima parte di stagione con qualche tribolazione di troppo, i gialloverdi sono reduci da due vittorie consecutive. Agliana, che in classifica vanta otto vittorie e sette sconfitte, dal canto suo viene da una bella affermazione arrivata su un campo difficile come quello di Quarrata. Tra le due formazioni all’andata a spuntarla furono i senesi che passarono al PalaCapitini per 77-71.

“Arriviamo a questa sfida dopo un periodo positivo per noi”. A parlare è Daniele Ricci, coach della Vismederi Costone, che ha presentato la partita di domani. “L’umore – prosegue – nello spogliatoio è buono, ma più in generale sono soddisfatto dell’atteggiamento che i ragazzi stanno mettendo in palestra quotidianamente”. “Quella di domani – racconta ancora l’allenatore – sarà un’altra partita complicata, ma noi abbiamo l’imperativo di andare sul parquet con la convinzione e la voglia di poter vincere”.

“Agliana è una squadra di assoluto valore – prosegue coach Ricci –, che oltre ad alcune punte può fare affidamento su una panchina che riesce sempre a dare il suo apporto e a suddividere il minutaggio”. Il tecnico conclude con una nota su Maksimovic e Terrosi: “Per Mateja quella di domani sarà la seconda partita, dopo quella con la Synergy dove ha rotto il ghiaccio. Gianni, dal canto suo, viene da un infortunio lungo e fastidioso e per me è come un nuovo innesto. Sono convinto che entrambi, con l’andare del campionato, daranno il loro contributo a questa squadra”