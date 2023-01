Basket, il Costone in cerca di gloria a Prato. Coach Ricci: “Dobbiamo voler vincere ovunque”

È un ostacolo apparentemente proibitivo quello che si staglia all’orizzonte della Vismederi Costone: domani, domenica 29 gennaio, i gialloverdi dovranno affrontare la Pallacanestro Prato 2000 al PalaToscanini di Prato, palla a due prevista per le 18. La formazione pratese fin qui ha conquistato ben dodici vittorie e appena quattro sconfitte, un ruolino di marcia che oggi vale il terzo posto in solitaria. I gialloverdi, invece, hanno raccolto sei vittorie e dieci sconfitte: dopo una prima parte di stagione tribolata, la striscia ancora aperta di tre successi ha riportato la squadra senese verso il centro della classifica. Nel precedente stagionale, risalente ormai al 9 ottobre 2022, a spuntarla fu proprio Prato che espugnò il PalaOrlandi di Siena 54-70.

“La squadra sta bene, siamo in salute”, esordisce così Daniele Ricci, allenatore della Vismederi Costone, in fase di presentazione della partita. “Prato è una vera e propria forza del campionato – prosegue –, con una rosa completa e meccanismi rodati. Sappiamo che il pronostico è apparentemente a senso unico. Se vogliamo avere qualche chance, dovremo riuscire a mettere qualche sassolino nei loro ingranaggi, cogliere le occasioni che la partita offrirà e non aver paura di sbucciarci le ginocchia”.

“Abbiamo tanto terreno da recuperare – dice ancora il coach – ma ai ragazzi ho detto che se fino a poco tempo fa avevamo la paura di perdere, adesso dobbiamo avere voglia di vincere ovunque. Chiaramente, ci saranno partite in cui questo non succederà, ma dobbiamo sempre dare il massimo”. Infine, il tecnico conclude con una nota: “La squadra è praticamente al completo. L’unico assente è Picchi che in settimana ha sofferto per il riacutizzarsi di una pubalgia e non sarà della partita a Prato”.