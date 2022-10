Basket, il Costone ci prova ma è Prato ad avere la meglio: al PalaOrlandi termina 54-70

Dopo la bella vittoria sul campo di Agliana, prosegue con una sconfitta il campionato della Vismederi Costone. A Siena arriva una Prato organizzata ed in palla, che in attacco gira la sfera e in difesa stringe bene le maglie. Il man of the match è sicuramente Salvadori, autore di una gara da 20 punti, 14 rimbalzi e +34 di valutazione. Serata no, invece per i senesi che chiudono con 12/26 ai liberi, 15/34 da due e 4/21 dalla lunga.

In avvio sono gli ospiti a sprintare con i punti di Salvadori, mentre il Costone prova a rispondere con Terrosi. In questo frangente Prato fa male dalla lunga distanza portandosi sul 13-5 dopo neanche quattro minuti. Per i senesi è Banchi che prova a prendersi qualche responsabilità, ma Prato non sembra accusare il colpo, e riesce a chiudere sul’8-19 dopo i primi 10 minuti di gioco. Nella seconda frazione coach Fattorini rimette in campo Silveira che si mette subito in mostra con un paio di ottime difese e con quattro punti che riportano sotto la doppia cifra di svantaggio i suoi. Prato dal canto suo non demorde e continua a fare malissimo con Salvadori che punisce sia dalla distanza che da sotto canestro. Con 4’20” sul cronometro ed i suoi ragazzi che nel frattempo sono scivolati sul 12-31, coach Fattorini decide di sfruttare un time-out; il minuto sortisce gli effetti sperati ed in uscita dalla panchina Siena si prodiga in un parziale da 10-1 che riavvicina il Costone. Nel finale di primo tempo gli ospiti tornano a segnare con Magni, che manda le squadre negli spogliatoi sul 22-35.

A rialzare il sipario sulla partita dopo l’intervallo lungo sono i canestri di Smecca e Danesi che valgono un minibreak da 5-0 per gli ospiti. Nelle file dei costoniani è Banchi che prova a rispondere con un paio di difese arcigne e quattro punti in serie ma i tiratori in blu ricacciano ancora una volta indietro le offensive senesi per il nuovo +18 ospite. Il Costone lotta e tenta di riportarsi in scia con i punti di Silveira e Ondo Mengue ma ci pensa Salvadori a scacciare ogni preoccupazione alla propria squadra coi punti che chiudono la terza frazione sul 36-52. La truppa di Fattorini torna sul parquet con la consapevolezza di doversi giocare il tutto per tutto. Ci provano Ricci ed Ondo Mengue, rispettivamente con tre e due punti ma ancora una volta Prato non si lascia sorprendere e risponde colpo sul colpo con il solito Salvadori che si rivela un vero rebus per la difesa gialloverde. Il Costone ci prova, tentando di sfruttare l’energia della gioventù di Ricci che continua a combattere anche nel momento di massima difficoltà. Proprio quando sembra tutto finito, ci pensano Terrosi e Banchi con due bombe in rapida successione a tenere viva la fiamma della speranza gialloverde col tabellone che indica 51-61 e poco meno di 3’ da giocare. Coach Pinelli non vuole correre alcun rischio e chiama un minuto di sospensione in uscita dal quale il Costone si vede comminare un fallo tecnico ai danni di Banchi e un’espulsione ai danni di Ondo Mengue, rei, secondo l’interpretazione della coppia arbitrale, di aver protestato con eccessiva animosità. È questo il colpo del definitivo ko senese che adesso scivola fino al -19. La partita finisce così, con Fattorini che decide di lasciare spazio anche a Battaglini, all’esordio con la canotta del Costone, che trova anche i suoi primi tre punti. Al PalaOrlandi la partita termina 54-70.

Vismederi Costone – Pallacanestro 2000 Prato 54-70

Parziali: 8-19; 22-35; 36-52;

Costone: Ricci 8, Juliatto n.e., Picchi n.e., Angeli 4, Battaglini 3, Terrosi 14, Banchi 9, Pisoni, Silveira 7, Ondo Mengue 9, Speri n.e., Maggiorelli n.e.

Allenatore: David Fattorini

Prato: Manfredini, Forti n.e., Sangermano n.e., Danesi 4, Magni 13, Staino 15, Navicelli, Ndoye n.e., Smecca 5, Salvadori 20, Pacini 4, Mascagni 9.

Allenatore: Marco Pinelli