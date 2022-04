Basket, il Costone ad Empoli per l’undicesima. Fattorini: “Partita difficilissima”

La Vismederi Costone, reduce dalla vittoria nel derby con la Mens Sana, è ora attesa ad Empoli dall’Use Biancorosso. La sfida si preannuncia a dir poco complicata per i gialloverdi che avranno a che fare contro una delle squadre più in forma del campionato e che ha inanellato 7 vittorie consecutive, l’ultima delle quali su un campo difficile come quello della Mens Sana. Il precedente tra Costone ed Empoli dell’andata, giocata al PalaOrlandi, sorride ai senesi che ebbero la meglio per 70-65. Così, domenica alle 18 i ragazzi di Fattorini proveranno ad espugnare il PalaLazzeri di Empoli e conquistare l’undicesima vittoria consecutiva.

“Sarà una partita difficilissima”. Inizia così coach David Fattorini nel presentare la sfida. “Loro sono una squadra giovane ed in salute – prosegue – che ha aggiunto ai tanti under 19 qualche elemento di esperienza importante. Quello che affronteremo è un gruppo ben allenato, che ha a disposizione tante soluzioni tattiche differenti e che riesce a imporre sempre un grande ritmo”.

“Stiamo parlando – aggiunge ancora l’allenatore – della squadra più in forma del campionato e che, oltre a tante vittorie, sta facendo una bellissima pallacanestro. Noi dovremo comunque affrontare al meglio questa sfida. Per far ciò sarà importante avere il giusto mix di entusiasmo e di umiltà, sapendo che ogni piccolo errore ci può costare carissimo”. “Tuttavia, – conclude il tecnico – se riusciremo a essere sereni e concentrati per 40 minuti, come visto nelle ultime sfide, sappiamo di poter dire la nostra”.