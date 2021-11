Basket giovanile, tra Poggibonsi e Costone U15 a spuntarla sono le ragazze in giallorosso

Una vittoria che resterà a lungo impressa nella memoria delle ragazze del Poggibonsi basket, quella arrivata nel derby contro il Costone Siena. Dopo un primo quarto combattuto, vista anche l’emozione di tornare in campo per una partita ufficiale, le leonesse di coach Vagelli hanno ruggito e sono riuscite a battere la formazione della Piaggia. Un risultato storico per un gruppo che non ha mai smesso di lavorare in questi anni per arrivare a vivere emozioni come quelle di stasera.

L’allenatore del Poggibonsi basket, Massimiliano Vagelli, ha commentato: “Sono davvero contento per questa vittoria. Sono contento per i sorrisi e la gioia delle ragazze a fine partita. Questa vittoria è frutto del lavoro che stiamo facendo in palestra e figlia di tutta la voglia che queste bimbe ci mettono per imparare e crescere. Alleno un gruppo straordinario e stasera hanno dimostrato di essere una vera squadra. Ero convinto che avrebbero fatto bene stasera perché in settimana le ragazze si erano allenate forte e volevano fare una buona partita. Vincere contro il Costone, squadra con la quale mai avevamo vinto prima, è stato fantastico. Adesso godiamoci questo momento e poi testa a martedì quando torneremo in palestra per allenarci. Il nostro progetto è un progetto di crescita continuo, dobbiamo migliorare ancora tanto, ma sono convinto che questo gruppo ci regalerà grandi soddisfazioni”.

Poggibonsi Basket – Costone 45-32

Parziali: 10-13; 13-2; 11-8; 11-9