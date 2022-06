Basket, è Filippo Franceschini il nuovo allenatore della Virtus Siena

Filippo Franceschini è il nuovo allenatore della Virtus Siena. Il coach senese guiderà i rossoblù nel prossimo campionato di serie C Gold. Franceschini vanta un lungo percorso prima da giocatore e poi da allenatore; negli anni ha ricoperto il ruolo di head coach ad Asciano e Colle Val d’Elsa in serie D e a San Giovanni Valdarno in C Gold, oltre al ruolo di assistente in A2 con la Mens Sana Siena. Nell’ultima stagione è stato alla guida della formazione Under 19 Eccellenza Virtus con la quale ha sfiorato le Finali Nazionali di categoria.

“Sono grato alla società che ha pensato di propormi questo incarico – dice coach Filippo Franceschini -. È un motivo di orgoglio perché credo sia stato riconosciuto il buon lavoro che siamo riusciti a fare con l’Under 19. Volevo tornare a disputare un campionato importante come la C Gold e sarà anche la prima volta per me da capo allenatore a Siena. Mi sento carico di responsabilità per l’ambiente e per il progetto di questa stagione. Mi aspetto di proseguire il lavoro iniziato l’anno scorso con i giovani, che saranno inseriti con più responsabilità all’interno del gruppo che vedrà comunque la presenza importante del blocco senior. I ragazzi hanno capacità e hanno già dimostrato in questa categoria grazie alla fiducia che ha dato loro Spinello, ovviamente dobbiamo poi concludere il roster mettendo dentro pedine funzionali al nostro progetto su cui stiamo lavorando giornalmente insieme al nostro DS Gabriele Voltolini”.

“È stata una decisione ponderata – commenta il presidente rossoblù Fabio Bruttini -. Filippo ha fatto un gran lavoro con i ragazzi dell’Under 19, diversi dei quali faranno parte in pianta stabile del roster della C Gold. È un allenatore molto preparato, abbiamo optato per questa scelta soprattutto in virtù del gran lavoro fatto in questa stagione. Crediamo che sia l’allenatore adatto per la Virtus del prossimo anno che sarà incentrata molto sul lancio definitivo di alcuni nostri giovani. Siamo felici e convinti della scelta fatta”.