Basket, Daniele Ricci torna a casa: è lui il nuovo allenatore della Vismederi Costone

È Daniele Ricci il nuovo allenatore della prima squadra della Vismederi Costone. Per Ricci si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, lui che discende da una famiglia di autentici costoniani: il padre, Giulio Cesare, è stato uno dei pilastri del Costone ricoprendo numerosi incarichi dirigenziali, mentre lo zio, Aldo Ricci, è stato per oltre un trentennio presidente del club. Daniele ha indossato la sua prima canotta gialloverde quando era ancora al minibasket e ha raggiunto la prima squadra nell’ormai lontano 1983 per vestirla ininterrottamente fino al 2000. Ricci ha poi intrapreso la carriera di allenatore tra le fila della stessa società senese, raccogliendo successi con il settore giovanile finché nella stagione 2006/07 fu chiamato in corsa al timone della prima squadra, conducendola ad una salvezza a cui in pochi credevano. In tempi più recenti, Daniele Ricci era già rientrato al Costone, quando nel 2019 era tornato a far parte dello staff tecnico gialloverde.

“Noi oggi diamo un graditissimo bentornato a Daniele Ricci, un autentico pezzo di storia per il Costone – dice Andrea Naldini, direttore generale del club gialloverde –. Il momento non è dei più semplici ma tutto l’ambiente, iniziando dal presidente, è estremamente fiducioso visto lo spirito e la voglia che hanno spinto Daniele a intraprendere questa avventura. Siamo convinti che il suo carisma e la sua determinazione svolgeranno un ruolo fondamentale per dare la giusta carica emotiva ai ragazzi”. “Vorrei anche ringraziare pubblicamente – aggiunge il Dg – tutta la società della Virtus Siena, nelle persone di Fabio Bruttini, Gabriele Voltolini ed Enrico Trisciani, per aver facilitato l’accordo con quello che era un loro allenatore fino a pochissimo tempo fa”.

“Ci fa enormemente piacere poter riabbracciare Daniele Ricci – commenta Francesco Bonelli, direttore tecnico costoniano –. Nelle prossime due settimane abbiamo due partite importanti, autentici scontri diretti per poter pensare di rientrare nella corsa ai play-off, che è il nostro obiettivo di inizio stagione. Dopodiché, il neoallenatore avrà un periodo di tempo importante, tra il 22 dicembre ed il 15 gennaio, per poter prendere ulteriore confidenza col gruppo e farsi trovare pronto per un girone di ritorno che dovrà essere in crescendo”.

“Anche per me è bellissimo tornare al Costone – racconta Daniele Ricci –. Domani sera condurrò il primo allenamento della squadra, voglio iniziare a lavorare coi ragazzi il prima possibile ma mi aspetto da parte loro il massimo impegno”. “Ci sono giocatori che ho visto nascere cestisticamente, come Luigi Bruttini – prosegue –, mentre altri li ho visti direttamente passare da casa come Giacomo Ricci. Per quanto riguarda gli altri, non li ho ancora conosciuti personalmente ma li ho visti giocare e in ogni caso penso che ci capiremo velocemente”. “Ai tifosi – conclude Ricci – posso dire che sono un po’ invecchiato ma ho ancora l’agonismo che avevo a 20 anni quando giocavo. Forza Costone!”