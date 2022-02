Basket, Costone verso Campi Bisenzio. Coach Fattorini: “Sfruttare il momento di fiducia”

La Vismederi Costone, dopo la vittoria in trasferta ottenuta sul campo della Cmc Carrara, si prepara a tornare in campo, stavolta al PalaOrlandi, contro Campi Bisenzio. La palla a due è prevista per le 18 di domani, domenica 6 febbraio. All’andata a spuntarla fu proprio la formazione fiorentina, col punteggio di 60-54, al termine di una sfida molto combattuta in cui i senesi erano stati anche avanti nel punteggio per lunghi tratti.

“Campi Bisenzio è una squadra importante, ben allenata e con le giuste dinamiche di gioco – esordisce David Fattorini, allenatore del Costone, chiamato a presentare la sfida –. Noi dovremo essere bravi a mantenere sempre alta l’attenzione e a sfruttare il momento di fiducia che stiamo vivendo, cosa che ho detto anche ai ragazzi”.

“Al momento – spiega il coach – stiamo ancora facendo i conti con qualche assenza: Angeli non ci sarà, mentre Niccolò Mencherini è ancora in dubbio, lo valutiamo giorno per giorno. Probabilmente la decisione sarà presa domenica stessa”. Infine, il tecnico gialloverde chiosa sul neoacquisto Scekic: “Sul ragazzo c’è tanta fiducia, sia da parte nostra che da parte della dirigenza. Nikola è un ragazzo d’oro, per adesso si sta ancora ambientando, è un giocatore reduce da un’esperienza in un sistema di gioco completamente diverso dal nostro. Noi siamo speranzosi che possa presto mettersi in mostra facendo quello per cui l’abbiamo preso”.

Nel frattempo, la società della Vismederi Costone ha fatto sapere di aver nominato Federico Ferrini come nuovo responsabile della foresteria gialloverde. Ferrini, che ricopre anche il ruolo di terzo allenatore all’interno dello staff di Fattorini, non ha nascosto il proprio entusiasmo per una nuova esperienza: “Per me è un onore sapere che la dirigenza ha visto in me una figura sulla quale poter fare affidamento. Il ruolo sicuramente comporta molte responsabilità ma farò del mio meglio per essere all’altezza delle aspettative”. Ferrini parlando del nuovo ruolo aggiunge: “Il mio compito sarà quello di stare accanto ai ragazzi ancora più di prima ed aiutarli qualora dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà o riscontrassero problemi di ogni sorta”.