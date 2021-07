Basket, c’è anche Siena nell’olimpiade azzurra

Ieri sera, con una impressionante prestazione, gli azzurri guidati da Meo Sacchetti, hanno staccato il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Un risultato importantissimo che l’Italia inseguiva da ormai 17 anni, da quella famosa medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene. Nella squadra che ieri ha dominato contro la Serbia, nazionale vice campione olimpica, vice campione del mondo e vice campione d’Europa in carica, c’era anche un po’ di Siena: Amedeo Tessitori e Niccolò Mannion.

Tessitori, classe 1994 in forze alla Virtus Bologna campione d’Italia, ha iniziato la propria carriera con un’altra Virtus, quella di Siena. Il giovane cestista toscano è uscito proprio dalle giovanili dei rossoblu senesi. Proprio con la maglia Virtus esordì tra i senior nonostante i suoi 16 anni. Sempre a Siena, Tessitori vinse anche la Coppa Italia Lnp 2011, manifestazione di cui viene anche nominato Mvp.

Chi a Siena è nato, invece, è Niccolò Mannion, per tutti ‘Nico’. Nico figlio di Pace Mannion, è nato nella città del Palio, dal momento che suo padre, anche lui un giocatore di basket professionista, all’epoca giocava in maglia Virtus Siena. Qui Pace e compagna (Gaia Bianchi, pallavolista, ndr.) arrivano già in dolce attesa, ma il parto è problematico, lo stesso Pace racconterà: “Non sapevamo se Niccolò sarebbe sopravvissuto, ma i medici dell’ospedale di Siena furono straordinari e gli salvarono la vita, essere a Siena fu una benedizione”.