Basket, brutto inciampo per il Costone che perde 75-52 con Laurenziana

Tra le mura del PalaValenti di Firenze la Vismederi Costone cade 75-52. Dopo la bella vittoria con Prato, oggi i senesi devono cedere il passo a Laurenziana, squadra che milita in C Silver ma che oggi ha dominato dall’inizio alla fine dell’incontro. Non mancano tuttavia gli alibi a coach Fattorini che si ritrovava a dover gestire una squadra priva di Juliatto, Silveira, Ceccarelli, Terrosi e Bruttini.

Partenza in salita per i gialloverdi, che si ritrovano subito sotto 6-0. Prova a rispondere il Costone coi punti Ondo Mengue ma Laurenziana mette a segno un nuovo parziale che vale il +8 quando restano poco più di 2’ da giocare. I gialloverdi, nonostante tutto, riescono a dimezzare lo svantaggio e a chiudere il primo quarto sul 16-12. Nella seconda frazione è ancora Laurenziana a sprintare in avvio, con Mendico che piazza la tripla del nuovo +7. Il Costone fa una fatica enorme a trovare la via del canestro. Ci provano i giovanissimi Ricci e Speri a trovare punti riuscendo a portare addirittura la loro squadra sul +1, ma sarà il primo ed unico vantaggio senese. Già in conclusione della prima metà di Gioco Laurenziana è nuovamente avanti sul 32-36.

Al rientro degli spogliatoi Laurenziana azzanna la partita e, grazie ad un Faticanti scatenato, mette a segno 14 punti ed il colpo del ko tecnico. Sul -20 coach Fattorini sceglie di chiamare un time-out, ma in uscita dal minuto è ancora Laurenziana a trovare la strada del canestro fino al +27. I primi punti del quarto per Siena li realizza Banchi quando mancano meno di 4 minuti da giocare. Lo stesso Banchi viene sanzionato dopo poco con un fallo antisportivo per aver sbracciato troppo sulla pressione del difensore. A chiudere il quarto ci pensa Lerede con due triple che chiudono sul 64-31. La partita adesso ha davvero poco da dire, con i fiorentini che si limitano a controllare mentre la formazione di Siena prova almeno a salvare lo stendardo e a limitare i danni. Finisce 75-52.

Laurenziana Firenze – Vismederi Costone 75-52

Parziali: 16-12; 32-26; 64-31;



Laurenziana: Mendico 10, Albini, Bardini 3, Pieri 9, Bigi 2, Lerede20, Ermini, Sportelli 6, Briccoli, Faticanti 18, Niccoli 5, De Francesco 2.

Allenatore: Alessandro Calamai

Costone: Ricci 12, Bruttini R. n.e., Picchi 6, Angeli 5, Terrosi n.e., Banchi 9, Pisoni 2, Ondo Mengue 14, Bruttini L. n.e., Speri 4, Maggiorelli.

Allenatore: David Fattorini