Basket, alla Virtus il big match con Prato: al PalaPerucatti finisce 76-58

Grande vittoria per la Virtus che batte la capolista Prato per 76-58 e ribalta la differenza canestri, guadagnando due punti pesanti per la classifica. Una partita condotta magistralmente dalla Stosa sin dalle battute iniziali, con i rossoblu sempre in controllo del punteggio fino alla sirena finale.

Avvio contratto con le squadre che ci mettono qualche minuto per entrare in partita. Il primo allungo è della Virtus, che guidata da Bartoletti si porta sul 9-2. A fare la differenza è una grande difesa che non concede nulla agli ospiti, con un Olleia magistrale che poi prende in mano anche l’attacco con 10 punti in fila che danno una spallata forte alla partita, portando la Stosa sul 19-2. L’attacco della Sibe trova soluzioni solo con Salvadori, ma è il canestro di Calvellini a chiudere il quarto sul 24-8. Nella seconda frazione i pratesi sembrano entrare in campo con un piglio diverso, ma la Stosa resiste e mantiene la doppia cifra di vantaggio. È ancora nella metà campo difensiva che i rossoblu fanno la differenza, mentre in attacco Lafitte e Olleia segnano canestri importanti che mandano le squadre al riposo sul 45-24

La Virtus riparte nel terzo quarto come aveva finito il secondo, forte in difesa e fluida in attacco con Costantini a segnare canestri importanti. Nella metà campo difensiva i rossoblu mettono su una prestazione senza sbavature, ampliando il vantaggio fino al +29 di fine quarto raggiunto con il canestro sulla sirena di Laffitte. Nell’ultimo quarto Prato tenta il tutto per tutto per contenere i danni e difendere la differenza canestri e, complice un po’ di stanchezza dei rossoblu a causa di una partita molto dispendiosa q livello di energie, riesce a rientrare fino al -15 a 1 minuto dalla fine. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Bartoletti con una tripla che congela il +18 finale della Stosa che può festeggiare un successo importante.

Stosa Virtus Siena – Sibe Pallacanestro Prato 76-58

Parziali: 24-8; 45-24; 63-34;

Virtus: Berardi, Paunovic 6, Bartoletti 15, Banchero 4, Dal Maso 2, Bianchi 6, Olleia 16, Costantini 8, Imbrò 3, Calvellini 4, Laffitte 12.

All. Franceschini

Prato: Manfredini 18, Marzico ne, Danesi 2, Magni 9, Staino 7, Navicelli 3, Ndoye ne, Smecca 5, Salvadori 14, Pacini.

All. Pinelli