Basket, alla ripresa degli allenamenti la Vismederi Costone

Dopo la meritata pausa natalizia torna ad allenarsi in palestra la Vismederi Costone, riprendendo così la preparazione in vista del campionato. Preso atto della decisione del Comitato regionale Toscana della Federazione italiana pallacanestro, che ha stabilito di rinviare i turni di campionato che vedevano il Costone impegnato con Altopascio e Libertas Basket Montale, la prossima sfida dei gialloverdi sarà la trasferta del 15 gennaio a Viareggio contro la Vela Basket.

“Questa difficile situazione legata all’aumento dei contagi e alla variante omicron ha stravolto un po’ tutto a livello globale, è normale che anche il campionato di C Silver ne risenta”. A parlare è coach Fattorini, che d’altro canto si dice soddisfatto di poter tornare in palestra coi suoi ragazzi. “Adesso ci concentriamo sulla prossima sfida – prosegue il tecnico – che sarà a Viareggio lontano dalle mura amiche del PalaOrlandi il 15 gennaio. In questo momento dobbiamo essere capaci di sfruttare la mancanza di gare per allenarsi e oleare ulteriormente i meccanismi della squadra. Alla fine di questa settimana potremo già tirare le prime somme sull’attuale stato di forma dei ragazzi”.

Sull’umore della squadra l’allenatore è sicuro: “Ho visto che i giocatori sono motivati e concentrati come non mai, anzi, posso dire che erano impazienti di poter ricominciare. Abbiamo voluto dare un po’ di riposo alla squadra durante le festività natalizie proprio per poter tornare più carichi di prima”.

Coach Fattorini, infine, chiosa parlando del campionato: “Adesso siamo primi in classifica, ma è ora che arriva il difficile, cioè cercare di dare continuità a quanto fatto e proseguire sul percorso che abbiamo intrapreso”.