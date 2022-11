Basket, al PalaOrlandi arriva La Spezia. Fattorini: “Sfida complicata. Noi lavoriamo con serenità”

È andato in archivio con una sconfitta il primo derby stagionale per la Vismederi Costone che ora si ritrova a metà classifica, insieme ad altre sei squadre, a quota due vittorie e tre sconfitte. Per i gialloverdi è già tempo di tornare in campo contro un’altra delle formazioni più quotate del campionato: domani, sabato 5 novembre, alle 21 la squadra di coach Fattorini affronterà lo Spezia basket. I liguri, fin qui, hanno raccolto tre vittorie e due sconfitte; caso vuole che se il Costone non ha ancora potuto festeggiare una vittoria davanti ai propri tifosi, gli avversari di domani, pur essendo imbattuti tra le mura amiche, non hanno ancora mai vinto in trasferta.

“È un momento difficile, i tanti problemi di natura fisica rallentano il percorso di crescita – ha detto David Fattorini, allenatore del Costone, in fase di presentazione della sfida –. In settimana ci siamo allenati con l’obiettivo di mettere a posto tutte quelle piccole cose che non stanno andando, lavorando con serenità e con la consapevolezza di quello che noi siamo adesso. Ai ragazzi ho detto che è proprio in questi momenti che si forgia il carattere”.

Il tecnico, poi, fa il punto sugli infortunati: “Abbiamo provato a forzare i tempi di recupero di qualche giocatore, ma la scelta non ha pagato quanto speravamo. Gianni Terrosi non ha ancora superato il problema alle dita e probabilmente rimarrà fermo per questo turno. Per quanto riguarda Ceccarelli, mi sento di ringraziare il ragazzo per lo sforzo profuso, ma ora dobbiamo capire, e lo faremo confrontandoci con il giocatore e lo staff medico, come gestire al meglio la sua situazione. Al momento è sotto osservazione anche Bruno Ondo Mengue per la botta che ha preso alla testa e alla schiena nell’ultima partita e la sua situazione sarà valutata fino all’ultimo prima dell’incontro. Samuel Silveira ha ancora noie al ginocchio e sta lavorando per risolvere al più presto e al meglio la situazione”. “È chiaro – aggiunge l’allenatore – che in una categoria con questa fisicità serve tempo per rientrare e poter riprendere il ritmo gara”.

“La partita di domani – chiosa Fattorini – sarà difficilissima, loro sono una squadra completa, con un organico importante e giocatori abituati a giocare a questi livelli. Questa è una di quelle sfide che avremmo voluto affrontare nel pieno delle nostre forze, diciamo che oggi è un match po’ più complesso di quanto avremmo pensato potesse essere”.