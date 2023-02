Basket, al PalaOrlandi arriva Arezzo. Coach Ricci: “Ai ragazzi chiedo il massimo impegno”

Dopo la sconfitta arrivata in trasferta con Prato, torna in campo la Vismederi Costone che domani, domenica 5 febbraio, ospiterà al PalaOrlandi la Amen Scuola basket Arezzo (palla a due alle 18). La formazione aretina, al momento, guarda dall’alto la squadra di coach Ricci, avendo conquistato nove vittorie in campionato. Nell’ultimo turno, Arezzo ha riportato una vittoria in un campo ostico come quello di Legnaia, mettendosi alle spalle le sconfitte contro Quarrata e Spezia. Nell’unico precedente stagionale, giocato ad Arezzo il 16 ottobre scorso, ad avere la meglio furono proprio i gialloverdi che poterono festeggiare dopo ben due over-time per 77-78.

“La squadra si è allenata bene in settimana, dispiace per il passo indietro fatto a Prato ma adesso abbiamo davanti a noi un’altra sfida”. Così Daniele Ricci, allenatore della Vismederi Costone, ha esordito in fase di presentazione della sfida. “Fisicamente stiamo bene – prosegue –, l’unica nota negativa è l’assenza di Picchi che ancora non è arruolabile. Ai ragazzi ho chiesto un’altra buona prova: voglio vedere un gruppo che gioca con cuore, intelligenza e massimo impegno”.

“Arezzo è un’ottima squadra – conclude il tecnico gialloverde –, che è riuscita a ottenere tante vittorie anche su campi importanti. Probabilmente, loro vorranno venire a Siena con l’obiettivo di dare una spallata alla corsa per i play-off. Noi, dal canto nostro, dovremo farci trovare pronti, con la consapevolezza che in questo campionato ogni partita è una vera e propria battaglia”.