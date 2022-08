Basket, ai nastri di partenza il campionato del Poggibonsi

Entusiasmo. Questa la parola più usata da Nicola Pucci, presidente della Paolo Nesi Group Poggibonsi Basket, ieri in occasione del raduno della serie D di coach Riccardini. Entusiasmo, divertimento e tanta consapevolezza di rappresentare nei campi di tutta la Toscana, una città importante come Poggibonsi.

“Sono davvero tanto contento di essere qui oggi pomeriggio e ritrovare tutti questi ragazzi – le parole del presidente Pucci -. C’è tanta voglia di ricominciare, curiosità di vedere i nuovi e come coach Riccardini saprà metterli in campo.

Ci apprestiamo a vivere una stagione molto impegnativa visto che tante squadre si sono rafforzate ed il livello di questo campionato è superiore a quello dello scorso anno. Tanti i derby a cominciare dalla prima partita ufficiale contro Valdelsa Basket il 14 settembre in Coppa Toscana, ma tanta è la voglia di misurarsi e capire le nostre reali potenzialità. Quello che però vogliamo è che i ragazzi si divertano e che scendano in campo per divertire i nostri tifosi. Voglio entusiasmo, voglio che ci sia un atteggiamento sempre positivo.

“Siamo una squadra giovane – conclude Nicola Pucci -, ma dobbiamo avere sempre un atteggiamento maturo in campo e fuori, ma soprattutto la consapevolezza di indossare una maglia che rappresenta una città importante come Poggibonsi. Lo dobbiamo ai nostri tifosi, ai nostri sponsor e a tutte le persone che ruotano intorno a questa società.

Non vedo l’ora di vedere questi ragazzi in palestra, sono convinto che a prescindere dai risultati, quest’anno ci divertiremo moltissimo”.