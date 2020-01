Bando per un incarico all’università di Siena per l’attività dello sportello d’ascolto

E’ stato pubblicato all’Università di Siena il bando per il conferimento di un incarico individuale per l’attività relativa allo Sportello d’ascolto di Ateneo.

La partecipazione è aperta ai laureati in Psicologia con specializzazione in psicoterapia, ai laureati in Medicina e chirurgia con specializzazione in psicoterapia,

e ai laureati vecchio ordinamento o laurea specialistica, nuovo ordinamento e percorso triennale di counselling con esperienza di almeno 5 anni come counsellor in grandi e medie organizzazione. La scadenza per partecipare è il prossimo 3 Febbraio.

Il bando con tutte le informazioni è pubblicato sull’Albo on line dell’Università di Siena, alla pagina https://www.unisi.it/node/ 12841.

L’istituzione dello Sportello d’ascolto rientra tra le azioni proposte dal CUG- Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università di Siena.