Bando servizio civile: dalla Prefettura la graduatoria per la prova selettiva

Fatte salve le verifiche di competenza dell’ufficio per il servizio civile nazionale, è da oggi consultabile on line sul sito della Prefettura al seguente link: http://www.prefettura.it/siena/contenuti/Bando_servizio_civile_2018-7334306.htm la graduatoria della prova selettiva per l’assegnazione di n. 3 volontari da impiegare alla Prefettura di Siena.

I volontari sono destinati alla realizzazione del progetto “Le attività di competenza delle Prefetture-U.T.G. per la gestione dell’accoglienza e delle procedure di Rimpatrio Volontario Assistito”, secondo le disposizioni contenute nel bando del dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 20 dicembre 2018, per complessivi 613 volontari da impiegare, in Italia, in progetti presso le Prefetture e gli uffici del Ministero dell’Interno.