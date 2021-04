Bando nido, a Poggibonsi aperte le iscrizioni per il prossimo anno

Aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale per l’anno 2021-2022. Potranno essere iscritti ai nidi d’infanzia La Coccinella e Rodari i bambini e le bambine nati negli anni 2019, 2020 e 2021. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 4 maggio esclusivamente tramite procedura on line collegandosi al sito web dell’Amministrazione https://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-al-cittadino/servizi-scolastici/nido-d-infanzia/

La procedura. Per iscriversi al servizio basta registrarsi ad un portale, [email protected], che consente di creare le proprie credenziali per fare, di seguito, la domanda. Il portale è lo stesso utilizzato per iscriversi all’ultimo bando per il trasporto scolastico.

Per cui la nuova registrazione è necessaria per coloro che sono già iscritti al portale per l’accesso al altri servizi (come ad esempio mensa clic) mentre i genitori che hanno già effettuato la registrazione su [email protected] potranno procedere con la richiesta di iscrizione al nido, accedendo con le credenziali (Username e Password) con la quale si sono registrati.

Open day. Come già l’anno passato il consueto open day sarà sostituito da un tour virtuale con due brevi video (uno per ogni asilo, La Coccinella e Rodari) realizzati dalle educatrici e che saranno pubblicati sul sito insieme al bando con tutte le informazioni utili. Inoltre i nidi d’infanzia apriranno virtualmente le loro porte a tutte le famiglie interessate ad approfondire il progetto educativo comunale attraverso due incontri online con le educatrici. Per la Coccinella l’incontro si svolgerà il 19 aprile dalle 17,30 alle 19 e per il nido Rodari si svolgerà il 21 aprile sempre 17.30 alle 19.

Durante gli incontri le famiglie avranno l’opportunità di conoscere gli spazi e la progettualità pedagogica dei servizi gli aspetti organizzativi ed educativi, nonché approfondire o porre domande e interrogativi direttamente alle educatrici. Per partecipare agli incontri, che si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet, è obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata nel periodo 12-16 aprile scrivendo direttamente alla email dei nidi.

Informazioni. L’orario di frequenza dei nidi d’infanzia, salvo diversa indicazione, necessaria organizzazione o quant’altro stabilito dalle normative vigenti nazionali e regionali in base all’emergenza sanitaria, sarà entrata dalle 7.30/8 alle 9.30 con prima uscita dopo il pranzo, con frequenza solo antimeridiana e seconda uscita dalle 16 alle 16.30 (la disponibilità dei posti ad orario lungo sarà determinata tenendo conto delle esigenze organizzative del servizio). Continuando il periodo di emergenza sanitaria, gli inserimenti saranno possibili solo ed esclusivamente in presenza di autorizzazione per date e calendari previsti dalle normative vigenti nazionali e regionali e solo se possibile attivare i relativi protocolli di sicurezza

Tutte le informazioni sono già sul sito dove è pubblicato anche il progetto educativo integrato 0-6. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio istruzione tramite mail [email protected] e telefonicamente allo 0577-986342 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.

