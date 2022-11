La Cisl Fp Siena organizza un corso di preparazione al bando di concorso pubblico dell’Università degli studi di Siena per titoli di esami per la copertura di 20 posti di categoria C area amministrativa. Il bando prevede la posizione economica C1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno.

Tre posti saranno prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle forze armate.

Per informazioni: Valentina Francesconi 338-9587125