Bandiere blu, in Toscana 18 spiagge da sogno: conferme per Follonica e Castiglione, novità Pietrasanta

Siamo secondi, a pari merito con Puglia e Campania, e dietro alla Liguria. La Toscana riesce a ottenere 18 Bandiere blu e rispetto al 2021 aggiunge anche Pietrasanta nel gruppo delle spiagge da sogno. Per la costa è un ottimo risultato che arriva alla vigilia della stagione balneare. In Italia i riconoscimenti della Foundation for environmental education sono andati a 210 comuni e 82 approdi turistici, per un totale di 427 spiagge, il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. Sono 9 in più i comuni rispetto allo scorso anno( 14 i nuovi ingressi, 5 i comuni non confermati). Ecco dove da oggi sventolano le Bandiere blu nella nostra Regione: Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto