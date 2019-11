“Banda della bambola gonfiabile”, polizia in azione: identificate 5 persone

Lo avevamo annunciato stamani in un articolo(link qui) e ieri sera in un post. La polizia si è già messa all’opera per trovare gli autori dei fatti accaduti la scorsa notte in piazza del Mercato

Poco dopo la mezzanotte è stato individuato un gruppo di studenti spagnoli in piazza Matteotti, mentre stava andando alla fermata dei bus.

“Sono alquanto euforici, probabilmente a causa dell’alcool assunto – spiega la polizia in una nota-. Vengono identificati, sono cinque giovani, probabilmente facenti parte della comitiva, più nutrita, che in precedenza era proprio transitata da piazza del Mercato”.

Sono ora in corso gli accertamenti , anche con l’utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, per identificare compiutamente i responsabili del danneggiamento in piazza del Mercato.