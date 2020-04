Banca Ubae e Simest insieme per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane

E’ stato siglato oggi a Roma un accordo di collaborazione tra Banca UBAE, Istituto attivo dal 1972, specializzato nel settore del Trade Finance, e SIMEST, la società che con SACE assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane.

La partnership, firmata da Mario Sabato, Direttore Generale di Banca UBAE e Mauro Alfonso, Amministratore Delegato di SIMEST, ha l’obiettivo di sviluppare e promuovere nuove iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle aziende italiane nei paesi esteri dove entrambi gli Istituti operano e, in particolare, in quelli dell’Africa del Nord e Sub Sahariana, del Medio Oriente e del Sub Continente Indiano.

Attraverso questo accordo SIMEST e Banca UBAE affiancheranno gli imprenditori nazionali favorendone crescita e competitività internazionale attraverso la competenza, l’esperienza e la professionalità che mettono a loro disposizione.

L’intesa punta a promuovere attività comuni in termini promozionali e commerciali, a valutare e assistere progetti imprenditoriali di comune interesse e a facilitare l’accesso da parte delle aziende italiane ai programmi nazionali e sovranazionali disponibili nei Paesi “target”.

I due firmatari dell’accordo hanno commentato nella circostanza “Desideriamo sostenere le imprese italiane che intendono operare nei Paesi dell’Africa (Libia in particolare), del Medio Oriente e in India, tutte aree in crescita e di grande interesse. Grazie infatti all’operatività e all’esperienza di Banca UBAE e di SIMEST in questi territori, le aziende possono contare su un valido punto di riferimento dove trovare assistenza e consulenza ed accedere ai nostri strumenti e servizi integrati”.