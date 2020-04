Banca Mps, Patrizia Grieco verso la nomina come presidente

Dalla presidenza Enel a Rocca Salimbeni . Sul nome di Patrizia Grieco, le forze di maggioranza di Governo – che devono decidere i vertice delle partecipate di Stato- sembrano avere trovato l’accordo.Laureata in giurisprudenza all’Università Statale di Milano, Patrizia Grieco ha ricoperto incarichi in Italtel, in Siemens Informatica,è stata Ad e presidente di Olivetti. E’ stata nel cda di Fiat Industrial, di CIR e anche in Anima Holding, Ferrari , della Bocconi e di Amplifon. L’attuale presidente di Enel a Siena raccoglierà l’eredità di Stefania Bariatti. Nel 2000 Patrizia Grieco ha ricevuto il Premio Belisario, riconoscimento assegnato a tutte le donne che si sono distinte professionalmente a livello nazionale e internazionale. Lo stesso riconoscimento lo avrebbe ottenuto, nel 2014, Antonella Mansi, la ex presidente della Fondazione Mps.

foto Ansa