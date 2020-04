Banca e Fondazione Mps, il sindaco: “Non partecipo a lottizzazioni, aumenti di capitale erano sbagliati”

“Non mi presto alle lottizzazioni, oggi apprendo che quegli aumenti di capitale si sono rivelati sbagliati. Non possiamo perdere l’occasione di far tornare Siena centrale, questo è un dato ineludibile, mi rivolgo a chi ha voluto eseguire gli aumenti di capitale ovvero Fmps. La questione risarcitoria è ciò che l’amministrazione intende sul rapporto tra banca e territorio, il mantenimento dei livelli occupazionali, se l’iniziative sciagurate di chi ha amministrato prima di me ha provocato questi problemi, noi abbiamo il dovere, e la fondazione ce l’ha più di tutti, di rimediare a quelle scelte che si sono rivelate sbagliate”. Queste, le parole del sindaco di Siena Luigi De Mossi al riguardo della lettera inviata a Fondazione Mps, sulla questione del risarcimento.

Già lo scorso novembre 2018, il sindaco, aveva inviato la prima richiesta alla Fondazione Mps richiedendo un risarcimento danni, che ad oggi ammonta a circa 3,8miliardi per i presunti aumenti di capitale effettuati negli anni 2008/2011.

“La disponibilità ad effettuare una somma risarcitoria, fu chiesta poco dopo il mio insediamento il 23 novembre del 2018 con un protocollo ben preciso – commenta il primo cittadino -. Richiedevo la stessa azione risarcitoria alla fondazione, mi è parso necessario sollecitare di nuovo il 9 aprile 2020. Nella imminenza del futuro della banca dobbiamo sollecitare questo tipo di iniziativa, non è un problema legato al penale, ma credo che questa azione poteva essere iniziata anche prima. La risposta da parte di Fmps è stata quella di valutare le motivazione del processo venale. Le motivazioni però potranno minimo motivare le azioni del Comune, ecco questo sollecito nei confronti della fondazione. Tutto ciò farà tornare la cittadinanza centrale nell’ambito della questione Mps, credo non sia necessario perdere tempo, è necessario partire, questa prudenza che è stata effettuata, in attesa di spiegazioni e motivazioni è un di più, potevamo partire prima, mi resta un mistero capire il perché abbiano fatto passare tutto questo tempo”.

La vicenda relativa alla richiesta di risarcimento, porta il sindaco a fare una riflessione sul piano politico nazionale, a parlare su chi, negli anni, la banca Mps ha fatto affidamento per essere tutelata a livello nazionale ed a livello europeo.

“A livello politico a Siena abbiamo, in termini economici e finanziari, l’onorevole Padovan, che però non ha mai brillato per la particolare presenza a difesa della banca – aggiunge De Mossi -. Con tutto il rispetto e con tutta la debolezza verso l’onorevole Padovan: onorevole, se c’è batta un colpo! Visto che ci ha portato in questa situazione, avete creato il problema, ora lei che ha competenza, ci dica quali saranno le soluzioni, ci dica quali sollecitazioni ha fatto al Governo nei confronti di questa banca”. “Ora è il momento di puntualizzare questa situazione per il futuro, vado avanti ma guardo anche indietro. Questa è l’occasione per Siena di ritornare centrale nella vicenda della banca Mps, per rimediare agli errori commessi dall’amministrazione precedente. Questo è il tema fondamentale di tutta la vicenda”.

“Io non avrò nessuna possibilità di fare richieste alla banca, in quanto non sono un socio. Se mi daranno ascolto lo faranno per il collegamento storico tra Mps e Comune – conclude il sindaco di Siena -. Io però chiedo tre cose: che vengano rispettati i livelli occupazionali, che la direzione generale venga mantenuta a Siena e che venga mantenuto il rapporto con il Comune. Se questi tre punti non venissero rispettati, allora la banca perderebbe credibilità, se il Monte dei Paschi di Siena ha una storia, lo deve soprattutto al suo legame con il territorio, se interrompesse uno di questi punti, allora, rimarrebbe solo una ‘banchetta’”.

Niccolò Bcarelli