Banca Cras e Cassa Edile premiano l’impegno degli studenti figli degli iscritti all’ente

Si è svolta all’auditorium della Cassa Edile di Siena la premiazione degli studenti meritevoli, figli dei lavoratori iscritti all’Ente bilaterale.

Da luglio 2018 sono state 130 le borse di studio consegnate ai ragazzi che hanno ottenuto i migliori voti nel corso dell’anno, per un totale di 60mila euro. Da sempre la Cassa Edile supporta i lavoratori edili con sovvenzioni a sostegno delle famiglie; quest’anno, l’Istituto ha potuto contare sull’importante collaborazione e sinergia con di Banca Cras. Giovedì nell’auditorium di Cassa Edile è stato assegnato un premio aggiuntivo ai super meritevoli, consistente in una carta prepagata della Banca Cras e di una pergamena per il riconoscimento ottenuto.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti di scuole medie inferiori, scuole secondarie e università. Tra tutti quelli finanziati Cassa Edile ha poi selezionato i 5 migliori ragazze/i che frequentano le scuole medie e l’università e per le scuole secondarie, lo studente migliore per ogni anno.

Presenti alla premiazione il presidente di Cassa e Scuola Edile e Sicuredil Cpt e membro di Ance, Giannetto Marchettini, il Vicepresidente di Cassa Edile, Serafino Marino (Filca), il Dott. Capannoli in rappresentanza della Banca Cras, sostenitrice dell’iniziativa, il Prof. Donatucci, docente dell’Istituto Tito Sarrocchi e il Direttore Generale dell’Università di Siena, Dott. Emanuele Fidora.

L’evento, fortemente voluto dai vertici della Cassa Edile composti da ANCE, Fillea, Fenel e Filca, è stato un momento importante per suggellare il rapporto tra le Istituzioni coinvolte e il territorio. “In questo ambito la collaborazione è fondamentale – afferma il presidente Marchettini – “La formazione dei giovani è un valore aggiunto nelle realtà aziendali. Con le borse di studio che la Cassa Edile mette a disposizione dei propri iscritti da sempre, intendiamo rinnovare il nostro impegno a fianco delle famiglie e quest’ anno, grazie al fondamentale contributo di Banca Cras, abbiamo potuto erogare un importo maggiormente gratificante per i ragazzi coinvolti”.

Alla giornata, presente anche il presidente di Ance Siena, Andrea Tanzini, che ha sottolineato: “In un momento così difficile per il settore edile, premiare il merito dei giovani è motivo di vanto e orgoglio per la nostra Associazione. Iniziative come queste sono molto utili per far emergere le eccellenze presenti nel nostro territorio”.