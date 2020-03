Banca Centro: pronti 20 milioni a sostegno di privati e imprese

La Banca Centro nata dalla fusione tra Banca Cras e Bcc Umbria, si è attivata per sostenere socie e attività per cercare di far fronte al grave problema che il nostro Paese sta affrontando, cercando di aiutare soprattutto il territorio di competenza, ovvero, Toscana ed Umbria. pronti 20 milioni per il sostegno di privati e imprese e facilitazioni per la fruizione dei servizi bancari telematici.

La moratoria: oltre alla moratoria fino a 18 mesi per i mutui di privati, imprese, liberi professionisti e partite Iva volta a mitigare i danni causati dall’emergenza sanitaria, Banca Centro vuole tendere una mano alle aziende del territorio garantendo loro una linea di liquidità straordinaria.

Liquidità straordinaria: 20 milioni di euro per il territorio e facilitazioni per venire incontro alle esigenze di privati e imprese per mitigare le inevitabili conseguenze economiche dell’attuale situazione sanitaria.

Canali digitali: a questo si aggiungono iniziative specifiche rivolte a soci e clienti per incentivare l’uso dei numerosi strumenti di pagamento attualmente a disposizione per garantire la continuità operativa senza doversi necessariamente recare in filiale.

Banca Centro ricorda inoltre che, per cercare di arginare il problema Coronavirus, in linea con i Dpcm, la banca resterà aperta solo la mattina fino al 3 aprile. Inoltre, fa sapere che sarà possibile eseguire qualsiasi attività bancaria dal proprio smartphone o pc grazie al ‘relax banking’. Per agevolare ed incentivare l’attività digitale, sarà possibile, per coloro che ancora non lo hanno fatto, attivare l’home banking gratuitamente.

Inoltre, attraverso gli sportelli Atm sarà possibile eseguire versamenti, prelevare contento e ricarica la carta prepagata.