Ballottaggio, attivato il servizio trasporto disabili

In occasione de turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio, il Comune di Siena informa che sarà garantito il servizio trasporto disabili ai seggi elettorali dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 28 maggio e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì 29 maggio, previo appuntamento, telefonando fino a sabato 27 maggio dalle ore 9 alle ore 12 al numero telefonico 0577/ 292330.

Per tutti coloro che hanno comprovate difficoltà di deambulazione sono consentiti il transito in Ztl per raggiungere i seggi in via Campansi (varco Garibaldi – ingresso e varco Camollia – uscita) e in piazza San Francesco (varco Ovile – ingresso e varco Vallerozzi – uscita); la sosta in prossimità degli stessi seggi per il tempo strettamente necessario al voto.

Informazioni. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative, compresa l’ubicazione dei seggi, è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (link). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Siena ai numeri 0577-292104/292234/292477/292394.