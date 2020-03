Drogheria Manganelli e Bagoga insieme a sostegno dell’ospedale di Siena

“Partendo dalla tradizione e dai valori che da sempre ci contraddistinguono abbiamo cercato di dare un aiuto al policlinico Le Scotte. Insieme abbiamo deciso di aiutare l’ospedale Le Scotte”. Così i quattro ragazzi dell’Antica Drogheria Manganelli e il ristorante storico Grotta Santa Caterina da Bagoga, della famiglia Fagnani, hanno deciso di collaborare per un bellissimo progetto di solidarietà. “Doneremo il 10% della spesa totale, che i nostri clienti ordinano con la spesa a domicilio, qual’ora è presente un prodotto della linea Manganelli o della linea Fagnani-afferma Tommaso Cortecci, uno dei titolari della Drogheria”.

“L’idea è nata in questo momento di crisi inaspettata, da varie parti è chiesto di dare contributo anche se è vero che famiglie e aziende hanno grossi problemi di liquidità – continua Francesco Fagnani, del ristorante da Bagoga-. Fare donazioni e versamenti è complicato, così abbiamo pensato ad un metodo che aiutasse sia le famiglie che la sanità: doneremo una parte della spesa alle Scotte, le famiglie pagheranno un nostro prodotto di cui una parte andrà all’ospedale di Siena. Non faremo spesi dei soldi in più facendo così”, dice Francesco che poi elenca quali sono i prodotti che verranno venduti con questa offerta particolare.”Bottiglie di vino e vasetti con piatti pronti di Bagoga, come il peposo“.

Spazio poi ad una riflessione sul momento di crisi economica che questi due esercenti stanno dividendo.”Rispetto all’anno scorso il lavoro è calato molto- questa la riflessione di Niccolò Cortecci fratello di Tommaso e anche lui titolare dell’Antica Drogheria Manganelli-. Noi nonostante la nostra giovane età, abbiamo voluto rilevare un negozio storico di Siena ( a fine 2018 ndr.), manderemo avanti l’attività”, d’accordo e l’altra proprietaria Margherita, una delle due sorelle Bartoli al comando del negozio“noi siamo fieri della nostra scelta – ci dice-, con il servizio a domicilio cerchiamo di aiutare chi non può ritirare la merce. Francesco Fagnani poi ci aiuta da sempre con i prodotti di qualità, non potevamo avere un aiutante migliore. Nel nostro piccolo vogliamo darci da fare per aiutare tutti“.

“Non è un periodo facile per tutti noi – conclude Giovanna Bartoli, l’ultima titolare-. Noi ragazzi cerchiamo di reagire nel miglior modo possibile, speriamo di uscirne subito ma oggi serve il senso civico, bisogna dare il proprio contributo per garantire a tutti un futuro migliore”.