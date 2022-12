Bagni pubblici, dal Comune due milioni di euro a Sigerico per la gestione

Poco meno di due milioni di euro per la gestione e la manutenzione dei bagni pubblici che saranno affidati a Sigerico: queste le risorse che Palazzo Pubblico impegnerà nel bilancio 2022 e negli esercizi successivi fino al 2027.

Il Comune corrisponderà più di 129mila euro alla partecipata in quest’anno per lo svolgimento del servizio. Nel 2023 invece a Sigerico saranno destinati 402mila euro. Nelle annualità 2024,2025 e 2026 entreranno nelle tasche dell’azienda 366mila euro all’anno mentre saranno quasi 275mila gli euro impegnato nel 2027.

L’affidamento della gestione dei servizi igienici a Sigerico era stato deliberato dalla giunta comunale nello scorso settembre. In particolare la giunta aveva affidato “il servizio di gestione e manutenzione (custodia, pulizia e manutenzione ordinaria) dei bagni pubblici, per il periodo compreso dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2027”. Nell’atto sono previste entrate e spese, definite nel contratto di servizio allegato. Oggetto del contratto, in particolare, sono i servizi igienico-sanitari di via del Sole, piazza Maria Teresa di Calcutta, sottopassaggio La Lizza, via Beccheria e via della Vecchia.

Sigerico si impegna ad investire e a mettere a disposizione nuove infrastrutture per la gestione degli accessi e il controllo dei pagamenti che dovranno comunque interessare anche i futuri interventi e le eventuali nuove aperture. In occasione di eventi particolari , inoltre, Sigerico dovrà garantire l’apertura straordinaria dei bagni.