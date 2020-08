Baby gang, il Pd: “Tutte le istituzioni collaborino per arginare il fenomeno”

“Ascoltare il grido di allarme e invitare tutte le istituzioni preposte ad attivarsi in modo coordinato per arginare questo fenomeno di degrado”,E’la risposta che propone il Pd di Siena per arginare il fenomeno delle baby gang attive in città.Se le forze dell’ordine devono “la serenità dei rioni e dei suoi abitanti, in maniera ora più incisiva” la politica deve intervenire nei campi ” del sociale, del disagio giovanile, della dispersione scolastica, del bullismo e delle opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro, dove purtroppo è stato fatto molto poco”, serve “maggiore dialogo e integrazione tra le comunità educative della nostra città, con il Comune in testa, le istituzioni, le scuole, le contrade, le organizzazioni sociali economiche e il mondo del volontariato”, fanno sapere i membri del Pd.

Nello spiegare la propria strategia il Pd ha accusato anche l’amministrazione comunale: ” aveva fatto dell’ordine e della sicurezza il perno del proprio programma elettorale. Che cosa ha fatto però in concreto? I risultati, purtroppo parlano chiaro: poco o niente, solo chiacchiere e propaganda” . Un altro attacco è stato lanciato all’assessore alla sicurezza Francesco Michelotti, “non ha prodotto nessun risultato positivo in quando da ormai oltre due anni il degrado della città è tristemente aumentato”.