Baby gang a Siena, In Campo: “L’emergenza è sociale, bisogna agire sulle famiglie”

Sui fatti accaduti nella notte del 15 agosto nella zona di piazza del Mercato è intervenuta la politica cittadina. Lo ha fatto il gruppo d’opposizione In Campo che, nel ricordare il respingimento di una mozione presentata in consiglio comunale a giugno sull’argomento della vità notturna in città, chiede all’amministrazione di “intervenire con decisione e con raziocinio per far cessare questa violenza da banlieu parigina che sta caratterizzando il rione di Salicotto pre e post emergenza Covid 19″, si legge nel comunicato ed ancora ” riteniamo il Comune non abbia più scuse. Evidentemente il problema va ben al di là del numero delle telecamere di sicurezza, unica soluzione adottata del Programma di mandato presentato dal Sindaco nel luglio 2018, perché nel frattempo è scomparsa la figura del vigile urbano di quartiere, la cui istituzione era prevista in quel documento”. Per In Campo il problema “una emergenza sociale” che va affrontato “operando anche sul disagio” e mettendo in “azioni di prevenzione agendo su famiglie, scuola, contrade, associazioni”.

Poi In Campo accusa nuovamente De Mossi, “non possiamo liquidarle soltanto come fenomeni di importazione, come lo stesso Sindaco ha affermato nella sua recente intervista, quando è stato incalzato dai giornalisti” ed aggiungendo “bisogna farsi valere caro Sindaco, dopo che in campagna elettorale si é fregiato, accanto all’allora Ministro degli Interni, di garantire sicurezza alla città”.