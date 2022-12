Azione, il direttivo cittadino nomina l’esecutivo comunale

“Il direttivo cittadino di Azione Siena ha nominato nei giorni scorsi l’esecutivo comunale, la squadra che sta già lavorando sulle molte problematiche amministrative di Siena anche in vista delle elezioni comunali della primavera 2023” lo rende noto lo stesso direttivo cittadino attraverso un comunicato stampa diffuso stamattina.

“Nella squadra che affianca il segretario cittadino – si legge ancora -, Giorgio Masina ci sono Roberto Bozzi, già sindaco di Castelnuovo Berardenga, in qualità di vice segretario con delega all’organizzazione e alla sanità, Antonio Zambito Marsala responsabile dipartimenti e ambiente, Marco Quattrocchi coordinatore della segreteria e responsabile tesseramento, Francesca Bianciardi all’urbanistica e assetto del territorio, Giuseppe Galasso alla comunicazione e alla sicurezza, Guido Chiusolo alla cultura, Salvatore Serio all’università e ricerca, Matteo Galasso quale responsabile provinciale del movimento giovanile con delega anche alla scuola, Cristina Zamperini per le politiche del lavoro e del commercio”.

“La segreteria cittadina di Azione, inoltre, esprime soddisfazione per la posizione espressa dal segretario provinciale Davide Vivaldi in merito al rapporto con Italia Viva – con la quale peraltro è in corso un confronto sui programmi – laddove ha ribadito come Azione sia pronta a dialogare con il Pd ma respingendo qualsiasi tentazione di campo largo, e quindi senza 5 Stelle, Verdi e Sinistra Italiana, esattamente come avvenuto per le elezioni politiche. Si tratta, infatti, di tre forze populiste, cosiddetti “partiti del No”, che nulla hanno a che vedere con la cultura politica liberal-riformista e la concretezza programmatica di Azione. Occorre in questa fase ancora estremamente fluida della politica cittadina tenere rapporti con le forze politiche ed i movimenti civici interessati a rilanciare Siena dopo l’ennesima amministrazione di basso livello, partendo dai programmi e dall’ascolto dei cittadini. In questo senso lascia ben sperare la presenza di candidati civici in quanto espressione della Siena migliore e produttiva, anche se sarebbe auspicabile che le proposte civiche trovassero rapidamente una sintesi al fine di presentarsi alle elezioni con una più articolata proposta programmatica e maggiori possibilità di successo. Azione Siena nel rispetto dei princìpi di cui sopra intende in ogni caso, se possibile insieme ad Italia Viva, proseguire il confronto con le diverse forze politiche e civiche per individuare la soluzione migliore nell’esclusivo interesse di Siena e dei suoi cittadini, alla quale intende contribuire concretamente con le proprie proposte programmatiche e culturali, compresa l’eventuale presentazione di una autonoma candidatura a sindaco” conclude la nota.