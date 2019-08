I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti sulla S.S. 223 in prossimità dello svincolo per Paganico nord, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura che poi si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 presente anche con l’elisoccorso Pegaso. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso.