Due incidenti con auto ribaltate, interventi dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti per due incidenti stradali.

Il primo a Montepulciano in via di Sanguineto, dove una vettura si è ribaltata e un ferito è stato estratto dal personale VF per poi essere affidato ai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri.

Il secondo sulla SP 99a Sovicille, Pian di Rosia, anche qui con una vettura ribaltata (nella foto di copertina).

Il conducente è uscito dall’auto spontaneamente prima dell’arrivo della squadra VF, che ha poi messo in sicurezza l’auto e lo scenario dell’incidente. Sul posto 118 e Carabinieri.